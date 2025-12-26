Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Streit eskaliert, 22-Jähriger in Untersuchungshaft

In der Nacht von Mittwoch, 24.12.2025, auf Donnerstag, 25.12.2025, ist ein 24-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in der Pforzheimer Innenstadt schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielten sich der Geschädigte und der spätere Tatverdächtige am 25.12.2025 gegen 02:15 Uhr in einer Bar auf, als es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. In der Folge begaben sich beide vor das Lokal und setzten den Streit dort fort. Nach Angaben eines Zeugen soll der 22-jährige Tatverdächtige plötzlich eine Stichbewegung in Richtung Oberkörper des 24-Jährigen ausgeführt und diesen mit einem bislang unbekannten scharfen Tatmittel getroffen haben.

Der Geschädigte erlitt hierbei eine schwere Verletzung und musste in einem Krankenhaus operativ versorgt werden. Lebensgefahr bestand nach aktuellem Kenntnisstand nicht.

Der dringend Tatverdächtige 22-Jährige konnte am Donnerstag, 25.12.2026, festgenommen werden. Am Freitag, 26.12.2026, erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und anderem und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim, insbesondere zu den genauen Tatumständen und den Hintergründen der Tat, dauern an.

Dr. Nils Fabian Gertler, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Alexander Uhr, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

