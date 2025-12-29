Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Küchenbrand in Wohnung

Pforzheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in einem Wohnhaus zu einem Brand in einer Küche.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde gegen 4 Uhr eine Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Koperinikusallee gemeldet, die sich im weiteren Verlauf zu einem Brand der Küche entwickelte. Offenbar brach das Feuer in der Küche im Bereich des Herdes aus. Die genaue Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Feuer konnte durch die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Der 59-jährige Bewohner konnte die in der Folge nicht mehr bewohnbare Wohnung unverletzt verlassen.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Neben der Polizei und Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell