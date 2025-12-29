Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert gegen zwei Fahrzeug gefahren

Pforzheim (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein Pkw-Lenker am Sonntagabend gegen zwei Fahrzeuge gefahren ist.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 58-jähriger Opel-Fahrer gegen 18.00 Uhr die Jahnstraße, als er auf einen wartenden Verkehrsteilnehmer in seinem Pkw auffuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern versuchte der 58-Jährige Opel-Fahrer von der Tatörtlichkeit zu fliehen und touchierte dabei einen weiteren Pkw. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholvortest des 58-Jährigen ergab einen Wert von knapp 1,1 Promille.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht näher beziffert werden.

Der Opel-Fahrer musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

