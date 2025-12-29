PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmozheim - Schwerer Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Simmozheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 295 bei Simmozheim gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 77-jähriger Audi-Fahrer am Samstag gegen 15.40 Uhr die Bundesstraße von Weil der Stadt kommend in Richtung Althengstett, als er beabsichtige einen vor ihm befindlichen Verkehrsteilnehmer zu überholen. Während des Überholvorgangs kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 82-jährigen Skoda-Fahrerin. Die 82-Jährige musste im Anschluss mit schweren, aber keinen lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 11:20

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Küchenbrand in Wohnung

    Pforzheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es in einem Wohnhaus zu einem Brand in einer Küche. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde gegen 4 Uhr eine Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Koperinikusallee gemeldet, die sich im weiteren Verlauf zu einem Brand der Küche entwickelte. Offenbar brach das Feuer in der Küche im Bereich des Herdes aus. Die genaue Brandursache ist ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:20

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert gegen zwei Fahrzeug gefahren

    Pforzheim (ots) - Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache dafür gewesen sein, dass ein Pkw-Lenker am Sonntagabend gegen zwei Fahrzeuge gefahren ist. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 58-jähriger Opel-Fahrer gegen 18.00 Uhr die Jahnstraße, als er auf einen wartenden Verkehrsteilnehmer in seinem Pkw auffuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern versuchte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren