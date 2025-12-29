Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmozheim - Schwerer Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Simmozheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 295 bei Simmozheim gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 77-jähriger Audi-Fahrer am Samstag gegen 15.40 Uhr die Bundesstraße von Weil der Stadt kommend in Richtung Althengstett, als er beabsichtige einen vor ihm befindlichen Verkehrsteilnehmer zu überholen. Während des Überholvorgangs kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 82-jährigen Skoda-Fahrerin. Die 82-Jährige musste im Anschluss mit schweren, aber keinen lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell