Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizei beendet Drogenfahrt

In der Nacht auf Sonntag zog die Polizei in Biberach einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr.

Gegen 1.30 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Biberach einen 30-Jährigen in der Birkendorfer Straße. Dabei stellten die Polizisten Anzeichen fest, die auf eine Beeinflussung von Drogen hindeuteten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC, Kokain und Amphetamine. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizeistreife untersagte dem Fahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei nun auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen den 30-Jährigen.

