Am Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall in Göppingen-Holzheim.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Schlater Straße. Ein 36-jähriger VW-Fahrer sowie ein 38-jährige Peugeot-Fahrer fuhren von Schlat in Richtung Göppingen. Hierbei soll der Fahrer des gelben VWs dem Peugeot bereits dicht aufgefahren sein. Dabei betätigte er wohl auch die Lichthupe. Der Peugeot-Fahrer soll daraufhin den VW-Fahrer ausgebremst haben. Innerhalb der Ortschaft setzte der 36-Jährige zum Überholvorgang an. Auf Höhe der Eislinger Straße versuchte er sich vor dem schwarzen Peugeot wieder einzuordnen. Da der Peugeot-Fahrer gleichzeitig beschleunigte, kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Beide machten verschiedene Angaben zum Unfallhergang. Das Polizeirevier Göppingen nahm den Verkehrsunfall auf und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall und der vorausgegangenen Fahrweise geben können. Diese werden gebeten sich unter der Tel. 07161/632360 zu melden.

