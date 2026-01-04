Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Feuerwehr kollidierte mit Auto

Ulm (ots)

Am Samstagmittag, kurz nach 14 Uhr, war die Feuerwehr auf dem Weg zum Einsatz vor dem Hauptbahnhof. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs wollte vor dem Schillersteg nach rechts auf den Vorplatz einfahren. Dazu holte er zunächst nach links aus. Da hatte er aber übersehen, dass neben ihm ein Auto fuhr. Beide Fahrzeuge touchierten sich. Am Fiat Ducato der Feuerwehr entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 EUR, am VW Tiguan der 57-jährigen Fahrerin in Höhe von 3.500 EUR. Die Feuerwehr war nicht mit Sonderrechten unterwegs. Verletzt wurde niemand.

