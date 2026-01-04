Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Wegen gesundheitlichen Problemen in die Leitplanke gekracht

Ulm (ots)

Am Samstagabend fuhr ein 64-Jähriger auf der B 30 von Biberach in Richtung Laupheim. Vor der Ausfahrt Laupheim-Süd erlitt er eine körperliche Schwäche. Er kam mit seinem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto drehte sich auf der Wiese, überquerte die Ausfahrt und krachte in die Leitplanke. Er fuhr dann noch bis zum Kreisverkehr, wo die Ausfahrt in die L 265 mündet, und blieb neben der Fahrbahn stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Zwei Kinder im Auto im Alter von zehn und elf Jahren blieben unverletzt. Der Schaden am Auto beträgt 8.000 EUR, an der Leitplanke ca. 2.000 EUR. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in die Klinik gefahren. Die Kinder kam mit der Polizei zum Revier und wurden dort von Angehörigen abgeholt.

