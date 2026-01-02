Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen/Kuchen - Zeugen gesucht

In der Silvesternacht meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Geisterfahrer auf der B10 zwischen Uhingen und Kuchen.

Zeugen meldeten einen Falschfahrer kurz nach Mitternacht auf der B10. Der silberne VW Golf war bei Uhingen in Fahrtrichtung Ulm unterwegs. Der Polizei Geislingen gelang es den mutmaßlichen Geisterfahrer in Kuchen in der Eulengasse zu kontrollieren. Am Steuer saß ein betrunkener und absolut fahruntüchtiger 26-Jähriger. Er musste mit in ein Krankenhaus zu Blutentnahme. Die Blutprobe wird nun ausgewertet und soll zeigen wie viel Alkohol er genau intus hatte. Seinen Führerschein musste er abgeben. Die Polizei Geislingen bittet bei ihren Ermittlungen um Zeugenhinweise. Verkehrsteilnehmer, die Angaben zum Geisterfahrer machen können oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Geislingen unter Tel. 07331/93270 zu melden.

