POL-UL: (UL) Laichingen - Auto beschädigt
Ein Unbekannter zerkratzte am Donnerstag in Laichingen einen BMW.
Ulm (ots)
Zwischen 2 Uhr und 13.30 Uhr parkte das Auto ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Schulstraße. Ein Unbekannter zerkratzte das graue Auto mit einem spitzen Gegenstand über die gesamte Beifahrerseite. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen.
