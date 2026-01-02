PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Briefkästen gesprengt
Am Donnerstagabend sprengten Unbekannte in Ehingen mehrere Briefkästen.

Ulm (ots)

Die Sachbeschädigungen ereigneten sich gegen 23.10 Uhr in der Bahnhofstraße. Unbekannte sprengten mit Böllern mehrere freistehende Briefkästen an einem Jugendzentrum. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.

++++0004950

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

