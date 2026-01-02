Ulm (ots) - Gegen 3 Uhr kehrte die Bewohnerin an ihre Wohnanschrift in der Richthofenstraße zurück. Dabei stellte sie fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen war. Der Einbrecher durchsuchte die Wohnung und durchwühlte auch Schränke. Dabei fand er wohl mehrere Schachteln Zigaretten, zwei Geldbeutel und etwas ...

mehr