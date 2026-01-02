POL-UL: (UL) Ehingen - Briefkästen gesprengt
Am Donnerstagabend sprengten Unbekannte in Ehingen mehrere Briefkästen.
Ulm (ots)
Die Sachbeschädigungen ereigneten sich gegen 23.10 Uhr in der Bahnhofstraße. Unbekannte sprengten mit Böllern mehrere freistehende Briefkästen an einem Jugendzentrum. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.
