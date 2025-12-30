PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung durch Brandlegung, Unfälle, Trunkenheitsfahrt, Randalierende Person

Aalen (ots)

Backnang: Papiertonne entzündet

Am Montagabend konnte ein Zeuge gegen 21:50 Uhr beobachten, wie eine Gruppe Jugendlicher in der Gaildorfer Straße Böller in eine blaue Papiertonne warfen. Nachdem die Böller zündeten und dadurch die Papiertonne in Brand geriet, flüchtete die Jugendgruppe. Die Papiertonne brannte vollständig nieder. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07191 9090.

Backnang: Unfallflucht - Verursacher ermittelt

Am Montag, gegen 13:45 Uhr beschädigte ein 82-jähriger Citroen-Fahrer während des Einparkens im Parkhaus in der Gerberstraße einen bereits geparkten VW Golf. Der 82-Jährige entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da der Unfall durch eine Zeugin beobachtet wurde, konnte der Unfallverursacher schnell ermittelt werden. Der 82-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 4.500 Euro.

Schorndorf: Trunkenheitsfahrt

Ein 38-jähriger Skoda-Fahrer wurde am Montag, gegen 20:25 Uhr in der Gottlob-Bauknecht-Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Schon zu Beginn der Kontrolle äußerte der 38-Jährige, dass er vermutlich zu viel getrunken habe. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von über 2 Promille. Zudem wurde bekannt, dass sich der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis befindet. Er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus und wird mit mehreren Anzeigen rechnen müssen.

Korb: Unfall

Am Montagmorgen, gegen 08:45 Uhr war ein 81-jähriger Ford-Fahrer auf der Waiblinger Straße in Richtung Südstraße unterwegs, als er kurz vor einem Fußgängerüberweg durch seine verrutschende Brille abgelenkt wurde. Dadurch übersah er eine 19-jährige Fußgängerin, die die Straße überqueren wollte und streifte sie mit seinem Fahrzeug. Die Fußgängerin wurde leicht am Fuß verletzt. Das Auto wurde nicht beschädigt.

Schorndorf: Randalierende Person

Am Montagnachmittag randalierte ein 38-jähriger Mann abwechselnd vor Wohnungen von Bekannten in der Talstraße und Erlenstraße und äußerte dabei lautstark Drohungen und Beleidigungen. Durch die schnell vor Ort eintreffende Polizeistreife konnte der 38-Jährige, der offenbar stark alkoholisiert war und sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befand, angetroffen werden. Er führte eine Spielzeugpistole mit sich. Ein Alkoholtest ergab beim 38-Jährigen einen Wert von über 1,5 Promille. Aufgrund des offensichtlichen emotionalen Ausnahmezustands wurde der 38-Jährige in eine Fachklinik gebracht. Er muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

