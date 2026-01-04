Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Börtlingen - Carport in Brand geraten

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 00.30 Uhr, wurde die Polizei über einen Brand verständigt. In der Stuifenstraße stand ein Carport in Vollbrand. Das darin geparkte Auto hatte ebenfalls Feuer gefangen und brannte mit aus. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner der Anschrift und ein benachbartes Haus mussten kurzfristig aus dem Haus, bis das Feuer unter Kontrolle war. Als Ursache für den Brand kann eine Entzündung durch den Defekt an einem Balkonkraftwerk mit einer angeschlossenen Batterie nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei war mit drei Streifen im Einsatz. Die Feuerwehren waren aus Börtlingen, Adelberg und Göppingen

