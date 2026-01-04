Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Bei Auffahrunfall sechs Personen leicht verletzt

Ulm (ots)

Am Samstagmittag fuhr eine Familie auf der K7314 von Amstetten in Richtung Hofstett-Emerbuch. Als sie nach links zum ehemaligen Bundeswehr-Depot abbiegen wollte, musste die 42-jährige Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der 84-jährige Fahrer eines nachfolgenden Opel Meriva nicht. Er fuhr auf den VW Caddy der Familie auf. Im Caddy wurde die Fahrerin, der 41-jährige Ehemann und die beiden acht und 15 Jahre alten Kinder leicht verletzt. Auch der Unfallverursacher und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Der eingesetzte Rettungshubschrauber wurde vor Ort dann doch nicht benötigt. Am Opel des Unfallverusachers entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 EUR, am Caddy der Familie in Höhe von 9.000 EUR.

+++++++++++++++++++++++++++ 0013731

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell