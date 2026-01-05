Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Scheibe nicht freigekratzt

Am Sonntagmorgen übersah eine Autofahrerin in Heidenheim einen Rettungswagen.

Ulm (ots)

Die 49-jährige Nissan-Fahrerin befuhr um kurz nach 7 Uhr die Bahnhofstraße aus Richtung Theodor-Heuss-Straße kommend. An der Kreuzung zur Christianstraße fuhr sie in die Kreuzung ein. Dort war eine 18-Jährige mit einem Rettungswagen und eingeschalteten Blaulicht in Richtung Grabenstraße unterwegs. Diesen übersah die Fahrerin wohl, da ihre Frontscheibe nur notdürftig vom Schnee befreit war. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Der 46-jährige Beifahrer im Nissan verletzte sich leicht. Eine Mitnahme in eine Klinik war nicht erforderlich. Der Rettungswagen war zum Unfallzeitpunkt ohne Patient. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 13.000 Euro. Der Nissan musste abgeschleppt werden.

