PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher unterwegs
Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Bäckerei in Ulm und eine Fahrschule in Ulm-Wiblingen ein.

Ulm (ots)

Zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen waren Einbrecher in Ulm-Wiblingen unterwegs. Dort hebelten sie in der Pfullendorfer Straße die Tür zu einer Fahrschule auf. Dann durchwühlten sie mehrere Schränke auf der Suche nach Brauchbarem. Den ersten Erkenntnissen zufolge stahlen sie einen Fernseher aus dem Schulungssaal. Die Täter flüchteten unerkannt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ulm. In der Westerlinger Straße brachen sie die Tür zu einer Bäckerei auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Spinte und Schränke und fanden dabei einen kleinen Tresor. Den rissen sie aus der Verankerung und nahmen ihn mit. Den Spuren zufolge flüchteten sie mit ihrer Beute durch ein Fenster und über den Garten.

Die Polizei Ulm hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 0731/188-3812 entgegen.

++++0016904 0016009 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 08:52

    POL-UL: (UL) Amstetten - Bei Auffahrunfall sechs Personen leicht verletzt

    Ulm (ots) - Am Samstagmittag fuhr eine Familie auf der K7314 von Amstetten in Richtung Hofstett-Emerbuch. Als sie nach links zum ehemaligen Bundeswehr-Depot abbiegen wollte, musste die 42-jährige Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der 84-jährige Fahrer eines nachfolgenden Opel Meriva nicht. Er fuhr auf den VW Caddy der Familie auf. Im Caddy wurde die ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 08:49

    POL-UL: (UL) Ulm - Feuerwehr kollidierte mit Auto

    Ulm (ots) - Am Samstagmittag, kurz nach 14 Uhr, war die Feuerwehr auf dem Weg zum Einsatz vor dem Hauptbahnhof. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs wollte vor dem Schillersteg nach rechts auf den Vorplatz einfahren. Dazu holte er zunächst nach links aus. Da hatte er aber übersehen, dass neben ihm ein Auto fuhr. Beide Fahrzeuge touchierten sich. Am Fiat Ducato der Feuerwehr entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 EUR, am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren