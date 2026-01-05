Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher unterwegs

Am Wochenende brachen Unbekannte in eine Bäckerei in Ulm und eine Fahrschule in Ulm-Wiblingen ein.

Zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen waren Einbrecher in Ulm-Wiblingen unterwegs. Dort hebelten sie in der Pfullendorfer Straße die Tür zu einer Fahrschule auf. Dann durchwühlten sie mehrere Schränke auf der Suche nach Brauchbarem. Den ersten Erkenntnissen zufolge stahlen sie einen Fernseher aus dem Schulungssaal. Die Täter flüchteten unerkannt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ulm. In der Westerlinger Straße brachen sie die Tür zu einer Bäckerei auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Spinte und Schränke und fanden dabei einen kleinen Tresor. Den rissen sie aus der Verankerung und nahmen ihn mit. Den Spuren zufolge flüchteten sie mit ihrer Beute durch ein Fenster und über den Garten.

Die Polizei Ulm hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 0731/188-3812 entgegen.

