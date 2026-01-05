Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Rechts vor links nicht beachtet

Am Sonntag verursachte ein 26-Jähriger in Blaustein einen Unfall mit Sachschaden.

Gegen 12.45 Uhr war der 26-Jährige mit seinem Skoda in der Lautertalsteige im Ortsteil Weidach unterwegs. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt einer 55-jährigen Opel-Fahrerin. Die kam von rechts aus der Heusteige und bog in die Lautertalsteige ein. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Skoda auf 4.000 Euro, den am Opel auf etwa 8.000 Euro. Ein Abschlepper barg den Opel. Der Skoda blieb fahrbereit.

