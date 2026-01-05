Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt missachtet

Am Samstag stießen an einer Kreuzung in Biberach zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 17.30 Uhr war eine 28-Jährige in der Schlierenbachstraße unterwegs. An der Kreuzung wollte sie mit ihrem Skoda die Astiallee überqueren. Dabei achtete sie nicht auf den Verkehr. In der Astiallee fuhr eine 27-Jährige mit ihrem VW. Die kam von links und hatte Vorfahrt. Beide Autos stießen in der Kreuzung zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden am Skoda wird auf 7.000 Euro, der am VW auf 3.000 Euro geschätzt. Beide Pkw blieben fahrbereit.

