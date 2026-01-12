Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter Fahrzeugführer touchiert 84-jährige Fußgängerin - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Montagmorgen wurde eine 84-jährige Fußgängerin im Heidelberger Stadtteil Kirchheim von einem Fahrzeug touchiert und dadurch leicht verletzt.

Die Seniorin verließ im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr eine Bäckerfiliale im Brennerweg und ging auf dem Bürgersteig zur Pleikartsförster Straße. Ersten Unfallermittlungen zufolge soll sie an der Ecke Brennerweg zur Pleikartsförster Straße von einem bislang noch unbekannten Fahrzeugführer touchiert worden sein.

Der Mann, der von großer, schlanker Statur gewesen sein soll, sei mit einem Liefer- oder Lastwagen unterwegs gewesen, als er den Unfall verursacht haben soll.

Die 84-Jährige stürzte zu Boden. Der Verursacher soll die Unfallstelle anschließend verlassen haben, ohne sich um das Wohl der Fußgängerin zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.

Vor Ort befindliche Ersthelfer, die namentlich derzeit noch nicht bekannt sind, kümmerten sich um die Seniorin und begleiteten sie unter anderem zu ihrer Wohnung, von wo aus schließlich der Notruf verständigt wurde. Die Seniorin wurde medizinisch betreut und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und sucht Personen sowie die an der Unfallstelle befindlichen Ersthelfer, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4111 zu melden.

