POL-MA: Vorderheubach/Rhein-Neckar-Kreis: Baum fällt auf fahrenden Transporter

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag gegen 11:45 Uhr fiel auf der K4120 zwischen Vorderheubach und dem Kohlhof ein etwa 20 Meter hoher Baum auf einen fahrenden Mercedes Sprinter. Der 41-jährige Fahrer war von Vorderheubach kommend in Richtung Kohlhof unterwegs, als der Baum unter der Schneelast samt Wurzelwerk umkippte. Der Fahrer hatte Glück, denn der tonnenschwere Baum landete auf der Motorhaube und verursachte lediglich einen erheblichen Sachschaden. Der 41-Jährige blieb unverletzt. Die freiwillige Feuerwehr Heiligkreuzsteinach musste das Fahrzeug von dem darauf liegenden Baum befreien. Während der Aufräumarbeiten war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Eine Umleitung über Lampenhain wurde eingerichtet.

