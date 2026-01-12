Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Baiertal/Rhein-Neckar-Kreis: Festnahmen nach Diebstahl von Grabfiguren auf Friedhof

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch die Beobachtung eines aufmerksamen Zeugens gelang es einem Streifenteam des Polizeireviers Wiesloch, zwei Tatverdächtige festzunehmen, welche im dringenden Verdacht stehen, Grabfiguren von Friedhöfen entwendet zu haben.

Der Zeuge meldete am Sonntagmittag gegen 15 Uhr, dass zwei Personen einen Bronzeadler am Kriegerdenkmal auf dem Alten Friedhof abrissen und anschließend mit einem silbernen Auto flüchteten. Auch das Kennzeichen konnte sich der Mann merken. Eine Polizeistreife erblickte das Auto während der Fahndungsmaßnahmen und stoppte dieses in der Baiertaler Straße. Die beiden Fahrzeuginsassen, ein 36-Jähriger und ein 51-Jähriger, wurden einer Kontrolle unterzogen, wobei der 36-Jährige ein Messer mitführte. Bei der Durchsuchung des Autos der beiden Tatverdächtigen wurden die Beamten schnell fündig. Hier fanden sie zwei Marienstatuen, zwei Jesusstauen jeweils mit einer Größe von 80 bis 90 cm sowie der beschriebene Adler mit einer Spannweite von 110 cm auf. Weiterhin waren im Auto mehrere Werkzeuge wie unter anderem ein Vorschlaghammer, Brecheisen, Zangen und Schraubenzieher gelagert. Die beiden Männer wurden schließlich vorläufig festgenommen und deren Auto beschlagnahmt. Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrer auch nicht im Besitz eines Führerscheins war.

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, durften die beiden Tatverdächtigen gehen. Das Auto blieb bei der Polizei.

Da derzeit lediglich die Herkunft des Bronzeandlers geklärt ist, sucht das Polizeirevier Wiesloch nach weiteren Zeugen und Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell