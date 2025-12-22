PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf nach schwerem Raub

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 15-Jährigen kam es am Sonntagnachmittag, 21. Dezember 2025, auf der Horster Straße in Buer. Die Gelsenkirchenerin war um 15.35 Uhr zu Fuß unterwegs, als sie von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen aufgefordert wurde, ihr Smartphone auszuhändigen. Um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen, hielt der unbekannte Täter ein Reizstoffsprühgerät und eine Pistole in den Händen. Um Schlimmeres zu verhindert, händigte die 15-Jährige ihr Handy aus. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige in Richtung des Buerer Rathauses.

Der Räuber war circa 16 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Kappe und eine schwarze Jacke sowie eine beige Hose. Zeugenhinweise zu dem Tatverdächtigen oder zu der Straftat werden beim zuständigen Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegengenommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

