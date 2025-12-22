Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Einbrecher wecken Gelsenkirchenerin

Gelsenkirchen (ots)

Für einen Schreckmoment haben zwei Einbrecher gesorgt, die eine Gelsenkirchenerin am Freitag, 19. Dezember 2025, in Ückendorf aus dem Schlaf gerissen haben. Die beiden Unbekannten verschafften sich gegen 17 Uhr Zugang zu dem Mehrfamilienhaus an der Virchowstraße. Dadurch schreckte die 22-Jährige auf, die in einem der Wohnräume schlief, und bemerkte die beiden Eindringlinge in ihrem Zimmer. Diese wiesen die Gelsenkirchenerin an, sich nicht zu regen und durchwühlten weitere Räume, ehe sie die Wohnung mit erbeuteten Wertgegenständen verließen.

Einer der Flüchtigen ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er hatte einen Bart und trug eine Jeans. Der zweite Täter ist etwas größer und hat eine schlankere Statur. Beide Männer trugen Pullover sowie Kappen und sollen jünger als 30 Jahre sein. Die Polizei sucht Zeugen, die sich mit Hinweisen bitte unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 melden.

