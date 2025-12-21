Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht von Samstag, 20.12.2025, auf Sonntag, 21.12.2025, gegen 01:13 Uhr wurde die Polizei zu einer Gaststätte in der Gelsenkirchener-Altstadt gerufen. Nach einer vorausgegangenen Schlägerei sollte der Beschuldigte aufgrund seines stark aggressiven Verhaltens in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich heftig mit Tritten und Schlägen, wodurch drei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Der alkoholisierte Beschuldigte wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte.

