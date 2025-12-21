Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auseinandersetzung in Gelsenkirchen-Erle

Gelsenkirchen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Cranger Straße in Gelsenkirchen-Erle wurde die Polizei am Samstag, den 20.12.2025, gegen 19:15 Uhr gerufen. Dort schlugen drei männliche unbekannte Personen auf den Geschädigten ein, bis dieser zu Boden fiel. Noch am Boden liegend wurde weiter auf diesen eingetreten, so dass der Geschädigte im Kopfbereich verletzt wurde. Die erlittenen Verletzungen des Geschädigten wurden in einem Krankenhaus behandelt. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt von der Tatörtlichkeit fliehen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell