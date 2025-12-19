Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt den tatverdächtigen Taschendieb?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei einen Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl in Gelsenkirchen-Altstadt. Am Mittwoch, 20. August 2025, wartete eine 89-Jährige an der Fleischtheke eines Supermarktes am Margarethe-Zingler-Platz. Eine männliche Person näherte sich ihrem Rollator, riss den Beutel vom Lenker und flüchtete mitsamt der Beute umgehend aus dem Laden. Überwachungskameras filmten die Tat.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/189702

