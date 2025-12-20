PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 19.12.2025, gegen 13:52 Uhr kam es in Gelsenkirchen-Ückendorf auf der Ückendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 66jähriger Rollerfahrer verwechselte bei einem Bremsvorgang die Vorder- und Hinterradbremse seines Gefährts und stieß in Folge dessen gegen einen vor ihm fahrenden Pkw. Durch den Aufprall kam der Fahrzeugführer mit seinem Roller zu Fall und verletzte sich im linken Beinbereich schwer. Er wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt in welchem er stationär aufgenommen wurde.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Sowa, PHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

