Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach Tatverdächtigen in einem Fall von Raub in der Ahstraße. Am Dienstag, 25. November 2025, wurde eine 65-jährige Gelsenkirchenerin im Hausflur überfallen.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6166785

Die beiden Tatverdächtigen konnten vor der Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/189615

