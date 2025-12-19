PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach Raub in Altstadt

Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach Tatverdächtigen in einem Fall von Raub in der Ahstraße. Am Dienstag, 25. November 2025, wurde eine 65-jährige Gelsenkirchenerin im Hausflur überfallen.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6166785

Die beiden Tatverdächtigen konnten vor der Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/189615

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 11:41

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt den tatverdächtigen Taschendieb?

    Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei einen Tatverdächtigen in einem Fall von Diebstahl in Gelsenkirchen-Altstadt. Am Mittwoch, 20. August 2025, wartete eine 89-Jährige an der Fleischtheke eines Supermarktes am Margarethe-Zingler-Platz. Eine männliche Person näherte sich ihrem Rollator, riss den Beutel vom Lenker und ...

    mehr
  • 19.12.2025 – 10:28

    POL-GE: Handtaschenraub in Buer

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise nach einem Handtaschenraub in der Steinmetzstraße geben können. Am Donnerstagmittag, 18. Dezember 2025, lief eine 79-Jährige gegen 12.50 Uhr entlang der Straße, als ihr ein junger Mann an einer Haustür auffiel. Sie lief an ihm vorbei und bog in eine Hofeinfahrt ab. Plötzlich griff jemand von hinten an ihre Handtasche. Als die Gelsenkirchenerin sich umdrehte, erkannte sie den jungen Mann wieder, der immer ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 15:21

    POL-GE: 26jähriger gerät unter eine Straßenbahn und verstirbt

    Gelsenkirchen (ots) - Auf der Horster Straße ereignete sich am heutigen Vormittag ein schwerer Unfall, bei dem eine Straßenbahn einen 26jährigen Mann erfasste. Der Mann verstarb noch am Unfallort. Zunächst war die Identität des Mannes unbekannt. Diese konnte aber im Rahmen der weiteren Ermittlungen festgestellt werden. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden auch mehrere Augenzeugen des Vorfalls vernommen. Diesen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren