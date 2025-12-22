PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Polizisten stellen Einbrecher auf Beutezug

Gelsenkirchen (ots)

Kurz nach der Tat haben Polizeibeamte am frühen Montagmorgen, 22. Dezember 2025, in der Altstadt einen tatverdächtigen Einbrecher gestellt und vorläufig festgenommen. Der Mann war gegen 2.40 Uhr in ein Geschäft an der Ebertstraße eingedrungen und hatte dieses mit Diebesgut verlassen. Alarmierte Polizisten trafen den 39-jährigen Gelsenkirchener in unmittelbarer Nähe zum Tatort an und nahmen ihn vorläufig fest. Denn neben einer erbeuteten Kasse und weiterem Diebesgut fanden die Beamten diverses Einbruchswerkzeug bei ihm. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte zudem fest, dass gegen den 39-Jährigen auch ein Haftbefehl vorlag. Der Gelsenkirchener wurde ins Polizeigewahrsam gebracht und gegen ihn ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

