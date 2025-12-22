Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte dringen in Gebäude ein

Gelsenkirchen (ots)

Nach zwei Unbekannten, die sich Zutritt zu einem Gebäude in Scholven verschafft haben, sucht die Polizei Gelsenkirchen mithilfe von Fotos aus einer Überwachungskamera. Die beiden werden verdächtigt, am Mittwoch, 22. Oktober 2025, gegen 22 Uhr in eine ehemalige Flüchtlingsunterkunft an der Mehringstraße eingedrungen zu sein. Überwachungskameras auf dem Gelände filmten die zwei Männer, die sich anschließend entfernten.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: hhttps://polizei.nrw/fahndung/189817

