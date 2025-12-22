PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte dringen in Gebäude ein

Gelsenkirchen (ots)

Nach zwei Unbekannten, die sich Zutritt zu einem Gebäude in Scholven verschafft haben, sucht die Polizei Gelsenkirchen mithilfe von Fotos aus einer Überwachungskamera. Die beiden werden verdächtigt, am Mittwoch, 22. Oktober 2025, gegen 22 Uhr in eine ehemalige Flüchtlingsunterkunft an der Mehringstraße eingedrungen zu sein. Überwachungskameras auf dem Gelände filmten die zwei Männer, die sich anschließend entfernten.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Männern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: hhttps://polizei.nrw/fahndung/189817

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 14:01

    POL-GE: Zeugensuche: Einbrecher wecken Gelsenkirchenerin

    Gelsenkirchen (ots) - Für einen Schreckmoment haben zwei Einbrecher gesorgt, die eine Gelsenkirchenerin am Freitag, 19. Dezember 2025, in Ückendorf aus dem Schlaf gerissen haben. Die beiden Unbekannten verschafften sich gegen 17 Uhr Zugang zu dem Mehrfamilienhaus an der Virchowstraße. Dadurch schreckte die 22-Jährige auf, die in einem der Wohnräume schlief, und bemerkte die beiden Eindringlinge in ihrem Zimmer. Diese ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 14:00

    POL-GE: Polizisten stellen Einbrecher auf Beutezug

    Gelsenkirchen (ots) - Kurz nach der Tat haben Polizeibeamte am frühen Montagmorgen, 22. Dezember 2025, in der Altstadt einen tatverdächtigen Einbrecher gestellt und vorläufig festgenommen. Der Mann war gegen 2.40 Uhr in ein Geschäft an der Ebertstraße eingedrungen und hatte dieses mit Diebesgut verlassen. Alarmierte Polizisten trafen den 39-jährigen Gelsenkirchener in unmittelbarer Nähe zum Tatort an und nahmen ihn ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 06:16

    POL-GE: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

    Gelsenkirchen (ots) - In der Nacht von Samstag, 20.12.2025, auf Sonntag, 21.12.2025, gegen 01:13 Uhr wurde die Polizei zu einer Gaststätte in der Gelsenkirchener-Altstadt gerufen. Nach einer vorausgegangenen Schlägerei sollte der Beschuldigte aufgrund seines stark aggressiven Verhaltens in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich heftig mit Tritten und Schlägen, wodurch drei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren