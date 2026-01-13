Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mit abgelaufenem Kurzzeitkennzeichen, unter Alkohol und Drogen sowie ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen war ein 43-jähriger Autofahrer im Mannheimer Jungbusch mit seinem Mercedes-Benz unterwegs, als er gegen 03:40 Uhr in der Seilerstraße von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt kontrolliert wurde.

Aufmerksam wurden die Beamten auf den Autofahrer, da an dem Mercedes-Benz ein abgelaufenes Kurzzeitkennzeichen angebracht war. Zudem stellte sich im Verlauf der Kontrolle heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Zusätzlich nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem 43-Jährigen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass er Alkohol getrunken hatte. Der Wert lag bei knapp 1,00 Promille.

Außerdem hatte der Autofahrer Betäubungsmittel konsumiert, was ein Drogenvortest bestätigte. Der Tatverdächtige musste auf einer Polizeidienststelle Blutproben abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und neben dem Fahrzeugschlüssel wurden auch die Kennzeichen einbehalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen und muss sich nun für mehrere Verstöße unter anderem gegen das Straßenverkehrsgesetz, das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt führt die Ermittlungen.

