PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mit abgelaufenem Kurzzeitkennzeichen, unter Alkohol und Drogen sowie ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen war ein 43-jähriger Autofahrer im Mannheimer Jungbusch mit seinem Mercedes-Benz unterwegs, als er gegen 03:40 Uhr in der Seilerstraße von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt kontrolliert wurde.

Aufmerksam wurden die Beamten auf den Autofahrer, da an dem Mercedes-Benz ein abgelaufenes Kurzzeitkennzeichen angebracht war. Zudem stellte sich im Verlauf der Kontrolle heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Zusätzlich nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem 43-Jährigen wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass er Alkohol getrunken hatte. Der Wert lag bei knapp 1,00 Promille.

Außerdem hatte der Autofahrer Betäubungsmittel konsumiert, was ein Drogenvortest bestätigte. Der Tatverdächtige musste auf einer Polizeidienststelle Blutproben abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und neben dem Fahrzeugschlüssel wurden auch die Kennzeichen einbehalten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle verlassen und muss sich nun für mehrere Verstöße unter anderem gegen das Straßenverkehrsgesetz, das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt führt die Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 10:57

    POL-MA: Mannheim: Beim Rückwärtsfahren mit Straßenbahn kollidiert

    Mannheim (ots) - Am Montagnachmittag ereignete sich im Mannheimer Stadtteil Rheinau ein Unfall, bei dem eine Autofahrerin und ein Straßenbahnfahrer beteiligt waren. Die 35-jährige Ford-Fahrerin hatte ihren Transporter in einer Parklücke in der Relaisstraße zwischen den Straßen Waldseestraße und Mutterstadter Straße geparkt. Als sie gegen 17:00 Uhr ausparken ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:36

    POL-MA: Heidelberg: Betrug mit Kryptowährung - hoher Schaden

    Heidelberg (ots) - Ein 64-Jähriger stieß bereits im Juni 2025 auf eine Anzeige in einer Handy-App. Darin wurde für gewinnbringende Investitionen in Krypto-Währung geworben. Der Mann nahm Kontakt mit dem Anbieter auf und tätigte zunächst ein Erstinvestition in dreistelliger Höhe. Im Laufe der Zeit meldete sich ein angeblicher Finanzberater telefonisch bei ihm. Dieser lockte mit einer hohen Rendite. So konnte er ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 15:40

    POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: 8.000 Euro Schaden nach Kollision auf Parkplatz

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstag gegen 17:45 Uhr entstand bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einem Parkplatz in der Speyerer Straße ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Eine 34-jährige Audifahrerin fuhr hier einer 60-jährigen Jeep-Fahrerin seitlich ins Fahrzeug, wodurch glücklicherweise lediglich ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren