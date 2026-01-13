Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 54-Jähriger von mehreren Männern angegriffen und verletzt

Mannheim (ots)

Am Montagabend wurde ein 54-jähriger Mann von einer männlichen Personengruppe attackiert und verletzt.

Um 22:15 Uhr war der 54-Jährige mit seinem Hund unterwegs zu einem Lebensmittelgeschäft im Ulmenweg. An dem Geschäft leinte der Mann seinen Hund an einem Stützpfosten fest. Da sich in unmittelbarer Nähe eine Personengruppe aufhielt, bat der Mann die Männer, für seinen kurzen Einkauf auf seinen Vierbeiner aufzupassen. Der 54-Jährige wurde daraufhin von einer Person aus der Gruppe heraus beleidigt, als unmittelbar danach die beiden weiteren Personen nacheinander mit der Faust auf den Mann einschlugen, sodass er zu Boden fiel. Auf dem Boden liegend traten die drei Männer mehrfach in den Bauch des Mannes. Erst nachdem ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde und intervenierte, ließen die beiden 21-Jährigen und der 51-Jährige von dem 54-Jährigen ab und begaben sich in den Eingangsbereich des Lebensmittelgeschäfts. Nachdem das Trio kurz darauf den Eingangsbereich wieder verlassen hatte, trat einer der Männer erneut in den Bauch des 54-Jährigen und versetzte diesem einen weiteren Schlag ins Gesicht. Hierdurch ging der Mann erneut zu Boden, woraufhin die Gruppe abermals mehrfach auf ihn eintrat. Nachdem erneuten Eingreifen des Zeugen ließ die Gruppe wieder von dem Mann ab. Der 21-Jährige zog daraufhin ein Messer und versuchte den 54-Jährigen mit einer Stichbewegung in Richtung des Bauches zu verletzen. Aufgrund der Ausweichbewegung des Mannes misslang dieses jedoch. Hiernach entfernte sich die Gruppe fußläufig. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter in der Friedrich-Ebert-Straße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Durchsuchung der Männer konnten bei dem 21-Jährigen neben dem Messer auch zwei Teppichmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurde das Trio zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht. Dort wurden sie nach Beendigung der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell