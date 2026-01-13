Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bauchtasche nach Diebstahl geortet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde einer 25-Jährigen in der Heidelberger Altstadt die Bauchtasche gestohlen, als sie gegen 02:00 Uhr vor einer Bar in der Straße Marktplatz aufhielt.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde die junge Frau zunächst von einem unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt. Später bemerkte sie, dass ihre Bauchtasche auf unbekannte Weise abhandengekommen war. Durch eine Ortungsfunktion ihres GPS-Gerätes, welches sich in der Bauchtasche befand, gelang es der 25-Jährigen und ihrem Begleiter, einen unbekannten Mann in der Unteren Neckarstraße ausfindig zu machen, bei dem die Tasche geortet wurde.

Sie stellten den Tatverdächtigen zur Rede und forderten die Rückgabe der Bauchtasche. Widerwillig gab der Unbekannte die Tasche zurück und ergriff zu Fuß die Flucht. Die persönlichen Gegenstände hatte der Tatverdächtige zuvor an sich genommen. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist noch unklar.

Der Unbekannte konnte von den Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - circa 185 cm groß, - breite Statur, - dunkle Augen, - markante, dunkle Augenbrauen, - kurze, schwarze Locken, - süd- oder südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Er soll mit einem weißen T-Shirt und einer engen, blauen Jeans bekleidet gewesen sein. Außerdem habe er eine helle, beigefarbige Jacke mit Karostreifen getragen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell