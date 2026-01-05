PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Bewohner stirbt bei Brand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

Gestern Abend kam es in Grönwohld in der Dorfstraße zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Die beiden Bewohner (eine 76 Jahre alte Frau und ein 72 Jahre alter Mann) sowie weitere Anwohner bemerkten gegen 18.50 Uhr das Feuer und alarmierten die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Zunächst begaben sich auch beide Bewohner ins Freie. Kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr betrat der 72-Jährige jedoch wieder sein Haus, um vorab noch eigene Löschversuche zu unternehmen.

Als die Einsatzkräfte allerdings vor Ort eintrafen stand das Erdgeschoss des Hauses bereits im Vollbrand und breitete sich weiter aus. Der 72-jährige Mann konnte unterdessen nur noch leblos aus dem Haus geborgen werden. Seine 76-jährige Frau erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Zu ihrem derzeitigen Gesundheitszustand können keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden an dem nicht mehr bewohnbaren Gebäude wird auf 400.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

