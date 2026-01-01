PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vorläufige Bilanz zum Jahreswechsel 2025/2026 - Einsatzgeschehen in der Polizeidirektion Ratzeburg

Ratzeburg (ots)

Die Polizeidirektion Ratzeburg blickt zurück auf eine insgesamt einsatzreiche, aber doch weitgehend ruhige Silvesternacht.

Zwischen 06.00 Uhr am Silvestertag und 6.00 Uhr am Neujahrsmorgen mussten Polizeibeamte zu 83 Einsätzen (im Vorjahr 89 Einsätze) mit sogenannten "Silvesterbezug" ausrücken. Davon entfielen 41 Einsätze (48 im Vorjahr) auf den Kreis Stormarn und 42 Einsätze (41 im Vorjahr) auf den Kreis Herzogtum Lauenburg.

Neben den alltäglichen Anlässen waren durch die Feierlichkeiten erwartungsgemäß mehr Meldungen über die missbräuchliche Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, Ruhestörungen, kleineren Bränden und diverse Streitigkeiten bei den Einsatzkräften eingegangen.

In der Tendenz lässt sich feststellen, dass eine Vielzahl von Einsätzen aufgrund des unsachgemäßen und gefährdenden Umgangs mit Feuerwerk abzuarbeiten war. So kam es zu diverse Meldungen von mehreren Würfen von Böllern und Pyrotechnik auf Menschen und Fahrzeuge sowie in Brand geratene Gegenstände wie Container und Müllbehälter.

Nicht abschließend werden einen Vielzahl von Einsätze der Polizeieinsatzleitstelle aufgelistet:

im Kreis Stormarn:

31.12.2025

   - 13.00 Uhr, Ahrensburg, Bahnhofstraße: Jugendliche werfen Böller 
     in das Erdgeschoss eines Parkhauses zwischen die geparkten 
     Fahrzeuge
   - 16.25 Uhr, Reinbek, Mühlenredder: nach Zündung eines Feuerwerks 
     brennt Unrat, Feuerwehr rollt -18.00 Uhr, Ammersbek, U-Bahnhof 
     Hoisbüttel: mehrere Personen zünden Polenböller -18.00 Uhr, Bad 
     Oldesloe, Am Poggensee: Altpapiercontainer brennt, Feuerwehr 
     rollt -18.00 Uhr, Glinde, Weißdornweg: brennender Container 
     -18.40 Uhr, Bargteheide, Mozartstraße: Heckenbrand -19.10 Uhr, 
     Bargteheide, Bahnhofstraße: böllernde Jugendliche werfen 
     Feuerwerkskörper auf die Schienen und gezielt auf Passanten 
     -19.35 Uhr, Bad Oldesloe, Industriestraße: Feuerwerkskörper 
     fliegen vereinzelt in Richtung eines Tankstellengeländes -19.45 
     Uhr, Bargteheide, Bahnhofstraße: herannahender Bus wird mit 
     Böllern beworfen -20.25 Uhr, Bünningstedt,Dorfstraße: Knallerei 
     in einer Böllerverbotszone -20:55 Uhr, Ahrensburg, Brauner 
     Hirsch: ein ausrangierter Linienbus fängt aus noch unbekannter 
     Ursache Feuer -21.10 Uhr, Reinfeld, Paul-von-Schoenaich-Straße: 
     Böller werden auf parkende Fahrzeuge geworfen -21.30 Uhr 
     Reinbek, Holsteiner Straße: Briefkasten beschädigt -21-30 Uhr 
     Bad Oldesloe, Markt: böllernde Jugendliche -21.40 Uhr Reinbek, 
     Bergstraße: mehrere Personen bewerfen sich gegenseitig mit 
     Böllern -21.45 Uhr Reinbek, Sachsenwaldstraße: Müllcontainer 
     brennt, Feuerwehr rollt -22.55 Uhr Reinbek, Ladestraße: 
     brennender Papierkorb -23.40 Uhr Ahrensburg, Rathausplatz: 
     Jugendliche werfen Böller in ein Parkhaus

01.01.2026

   -00.10 Uhr Ahrensburg, Reesenbüttler Redder: Zündung einer 
Kugelbombe - unbeteiligter 5-Jähriger erlitt durch den Funkenflug 
leichte Verletzungen am Arm -00.25 Uhr Ohe, Große Straße: brennender 
Unrat unter einem Fahrzeug droht überzugreifen, Feuerwehr rollt 
-00:30 Uhr Glinde, Möllner Landstraße: Funken auf einem Balkon durch 
Raketenabschuss -00.35 Uhr Reinfeld, Heimstättenstraße: Polenböller 
-00:40 Uhr Siek, Bültbek: brennder Mülleimer, Feuerwehr rollt -00.50 
Uhr Reinbek, Holsteiner Straße: diverse Briefkästen am 
Mehrfamilienhaus gesprengt -00.55 Uhr Ammersbek, Hamburger Straße: 
mehrere Personen beschießen sich gegenseitig mit Pyrotechnik -00.55 
Uhr Reinbek, Liebigstraße: Rakete entzündet Unrat unter einem Vordach
-00.55 Uhr Glinde, Weißdornweg: Heckenbrand -01.05 Uhr Ahrensburg, 
Meisenweg: Mülltonne in einem Carport brennt -01.10 Uhr Bad Oldesloe,
Markt: mehrere Personen beschießen sich mit Pyrotechnik -01.35 Uhr 
Ahrensburg, Gerhart-Hauptmann-Straße: Unratbrand -01.40 Uhr 
Bargteheide, Rathausstraße: Fahrzeuge werden mit Böllern beworfen 
-01.55 Uhr Bargfeld-Stegen, Kayhuder Straße: Zigarettenautomat wird 
gesprengt -02.10 Uhr Hoisdorf, Achtern Diek: Böllern in einer 
Verbotszone -02.35 Uhr Hoisdorf, Schewenhorst: Zündung von 
Polenböller -02.40 Uhr Ahrensburg, Waldemar-Bonsels-Weg: 
Mülltonnenbrand -02.50 Uhr Reinbek, Mühlenredder: Fahrzeuge werden 
mit Böllern beworfen -03.05 Uhr Lütjensee, Hamburger Straße: 
brennender Plastikcontainer

im Kreis Herzogtum-Lauenburg:

31.12.2025

   -18.10 Uhr Berkenthin, Stiegkoppel: brennender Baum -18.15 Uhr 
Escheburg, Alte Landstraße: Zündung von Polenböller -18.50 Uhr 
Büchen, An den Moorwiesen: Grundstück wird gezielt mit 
Feuerwerkskörpern beschossen -19.50 Uhr Wentorf bei HH, Berliner 
Landstraße: Fahrzeuge und Personen werden mit Pyrotechnik beschossen 
-20.10 Uhr Mölln, Schulberg: Hinweis auf ein illegales Feuerwerk 
-20.50 Uhr Kuddewörde, Möllner Straße: in unmittelbarer Nähe eines 
Reetdachhauses werden Raketen angezündet -20.50 Uhr Geesthacht, 
Klaus-Groth-Straße: böllernde Jugendliche -21.10 Uhr Elmenhorst, Alte
Dorfstraße: Funkenflug durch Pyrotechnik auf einem 
landwirtschaftlichen Hof (mit Heulager) -22.00 Uhr Geesthacht, 
Wilmersdorfer Straße: Böller auf einen Balkon entfachen Feuer - zum 
Glück kein Schaden entstanden -22.05 Uhr Schwarzenbek, Compestraße: 
brennende Mülleimer -22.20 Uhr Mölln, Siemensweg: Polenböller -22.40 
Uhr Mölln, Königsberger Straße: Containerbrand, Feuerwehr rollt 
-22.50 Uhr Schwarzenbek, Markriede: Zigarettenautomat gesprengt 
-23.20 Uhr Geesthacht, Berliner Straße: Mülltonnenbrand, Feuerwehr 
rollt

01.01.2026

   -00.02 Uhr Ratzeburg, Am Markt: 4-Jähriger durch einen Böller 
schwer an der Hand verletzt -00.05 Uhr Lauenburg, Büchener Weg: 
Raketen werden in Menschenmenge geschossen -00.10 Uhr Lauenburg, Am 
Schüsselteich: 5-Jähriger wird am Kopf von Pyrotechnik getroffen und 
leicht verletzt -00.10 Uhr Schwarzenbek, Möllner Straße: Pyrotechnik 
werden auf Personen und Fahrzeuge geschossen -00.10 Uhr Wentorf bei 
HH, Stettiner Straße: Briefkasten gesprengt -00.30 Uhr Büchen, 
Nüssauer Weg: Fahrzeug durch Pyrotechnik beschädigt -00.30 Uhr 
Geesthacht, Klaus-Groth-Weg: 13-Jähriger von einer umgekippten 
Feuerwerksbatterie getroffen und leicht verletzt -00.30 Uhr Mölln, 
Wasserkrüger Weg: Pyrotechnik auf parkende Fahrzeuge -00.40 Uhr 
Schwarzenbek, Kollower Straße: Raketen werden in eine Menschenmenge 
abgefeuert -01.20 Uhr Gudow, An der Kiesbahn: Bushaltestelle brennt 
leichten -01.25 Uhr Börnsen, Börnsener Straße: Böller werden auf 
parkende Fahrzeug geworfen -01.45 Uhr Schwarzenbek, Hans-Koch-Ring: 
Polenböller -01.55 Uhr Schwarzenbek, Verbrüderungsring: Pyrotechnik 
wird gezielt auf einen Balkon geworfen -02.30 Uhr Wohltorf, Alte 
Allee: brennende Mülltonne, Feuerwehr rollt -03.55 Uhr Bliestorf, 
Lübecker Straße: Mülltonnenbrand -04.20 Uhr Lauenburg, Oberjersdaler 
Straße: Brand eines Holzstapels

Die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg wünscht Ihnen ein frohes neues und friedvolles Jahr 2026. Für Nachfragen stehen wir Ihnen heute bis 13.00 Uhr zur Verfügung. Ab dem 02.Januar 2026 können Sie die Pressestelle wieder wie gewöhnt für weiterführende Auskünfte erreichen.

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

