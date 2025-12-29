Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Fahrer war alkoholisiert

Ratzeburg (ots)

29. Dezember 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 28.12.2025 - Köthel

Am 28. Dezember 2025 kam es auf der L 220 in der Nähe von Köthel zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer war alkoholisiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 04:30 Uhr ein 29-jähriger deutsche Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg die L220 mit einem VW Lupo. Ungefähr einen Kilometer hinter Köthel in Fahrtrichtung Nusse kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen kleinen Baum. Bei der Unfallaufnahme gab es Hinweise darauf, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,66 Promille. Der schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzte Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde auch die von den Beamten angeordnete Blutprobe entnommen.

Der 29- Jährige wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

