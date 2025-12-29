Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche über Weihnachten - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

29.Dezember 2025 | Kreis Stormarn | 24.-27.12.2025 - Ahrensburg/ Ammersbek

Im Bereich Ahrensburg und Ammersbek kam es zu mehreren Einbrüchen in der Weihnachtszeit. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand brachen unbekannte Täter an Heiligabend (24.12.2025) in der Zeit zwischen 14 Uhr und 23:30 Uhr die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Winkel in Ammersbek auf. Die Wohnung wurde durchsucht.

Am gleichen Tag versuchten unbekannte Täter zwischen 16 Uhr und 18:30 Uhr die Wohnungseingangstür eines Reihenhauses in der Friedensallee in Ahrensburg aufzubrechen. Dieses gelang ihnen offenbar nicht und sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Am ersten Weihnachtstag wurde gegen 03:10 Uhr die Eingangstür eines Supermarktes in der Carl-Backhaus-Straße in Ahrensburg gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter gelangten in den Markt und versuchten einen Geldautomaten aufzubrechen. An das Geld gelangten sie nicht.

Am 27. Dezember 2025 kam es zu einem Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Straße in Ammersbek. In der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 19:15 Uhr wurde die Eingangstür im zweiten Obergeschoss gewaltsam geöffnet. Aufgrund weiterer Sicherungsmaßnahmen durch die Bewohner gelangten der oder die Täter nicht in die Wohnung und flüchteten unerkannt.

In allen Fällen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angabe zu Stehlgut und Schadenshöhe gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der oben genannten Tatorte beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102 / 809-0 oder unter der E-Mail-Adresse: ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell