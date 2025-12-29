PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Trunkenheitsfahrt beendet

Ratzeburg (ots)

29. Dezember 2025 | Kreis Stormarn | 26.12.2025 - Bad Oldesloe

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember 2025) konnten Beamte des Polizeirevieres Bad Oldesloe eine Trunkenheitsfahrt beenden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten Zeugen gegen 10:45 Uhr über den Polizenotruf einen VW Transporter der in auffälliger Fahrweise auf der B 75 von Bargteheide kommend über Elmenhorst in Richtung Bad Oldesloe unterwegs war. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug kurz darauf in Blumendorf stoppen und den 34- jährigen Fahrer aus Rumänien kontrollieren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,39 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und beschlagnahmten den Führerschein des Fahrers.

Der 34- Jährige wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

