Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses

Ratzeburg (ots)

29. Dezember 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 25.12.2025 - Witzeeze

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am Donnerstag (25. Dezember 2025) wurde gegen 06:15 Uhr in der Straße Heideblock in Witzeeze ein Brand eines Einfamilienhauses entdeckt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde eine verstorbene Person gefunden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Nachbarin durch einen Knall wach und entdeckte kurz darauf den Brand und informierte umgehend die Feuerwehr. Mithilfe eines Zweitschlüssels wollte sie in das Haus gelangen. Dieses war jedoch nicht möglich, da ihr der Schlüssel - vermutlich aufgrund der starken Hitze - abbrach. Das Haus brannte vollständig aus und nach Abschluss der Löscharbeiten wurde durch die Feuerwehr ein Leichnam im Gebäude entdeckt. Vermutlich handelt es sich hierbei um den 67- jährigen Bewohner des Hauses, eine Identifizierung ist erst im Rahmen der rechtsmedizinischen Untersuchung möglich.

Der Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit unbekannt und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweis: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

