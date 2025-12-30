PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand einer Doppelhaushälfte in Glinde

Ratzeburg (ots)

30. Dezember 2025 | Kreis Stormarn | 29.12.2025 - Glinde

Gestern Abend (29. Dezember 2025) kam es zu einem Brand einer Doppelhaushälfte im Mühlenweg in Glinde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde im Obergeschoss einer Doppelhaushälfte gegen 18 Uhr ein Feuer entdeckt. Die 62-jährige Bewohnerin des Untergeschosses konnten sich und ihren 75-jährigen Mann selbstständig in Sicherheit bringen. Zwei Nachbarn liefen in das Haus und konnten den 67- jährigen Bewohner aus dem Obergeschoss retten. Dieser wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Doppelhaushälfte ist derzeit nicht bewohnbar und wurde durch die als Brandort beschlagnahmt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

