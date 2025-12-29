Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Nach Zeugenhinweisen - Trunkenheitsfahrt beendet

Ratzeburg (ots)

29. Dezember 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 28.12.2025 - Ratzeburg

Am Sonntag (28. Dezember 2025) konnten Beamte des Polizeireviers Ratzeburg einen alkoholisierten Autofahrer stoppen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten Zeugen einen VW Transporter der zwischen Schönberg (Mecklenburg/ Vorpommern) und Ratzeburg unterwegs war. Sie hatten den Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 03:00Uhr konnten Beamte des Polizeireviers das Fahrzeug in Ratzeburg stoppen und den Fahrer kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,68 Promille. Die Beamten ordneten bei dem 38- jährigen deutschen Fahrer aus Mecklenburg/ Vorpommern eine Blutprobenentnahme an und stellten den Führerschein sicher.

Der 38- Jährige wird sich wegen des Verdachts der Trunkenheit verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell