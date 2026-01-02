PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Trunkenheitsfahrten am Neujahrsabend in Bad Oldesloe

Ratzeburg (ots)

02. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 01.01.2026 - Bad Oldesloe

Gestern (01. Januar 2026) beendeten Beamte des Polizeireviers Bad Oldesloe zwei Trunkenheitsfahrten.

Gegen 18:30 Uhr meldeten Zeugen einen Audi A3, der auf der Straße zwischen Sülfeld und Bad Oldesloe in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Das Fahrzeug kam mehrfach in den Gegenverkehr. Hierbei konnten Unfälle nur durch die Aufmerksamkeit der entgegenkommende Verkehrsteilnehmer verhindert werden konnten. In der Grabauer Straße konnte der 71- jährige deutsche Fahrer aus dem Kreis Segeberg kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,35 Promille. Während der Kontrolle ergaben sich ebenfalls Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Der 71- Jährige wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Beamte des Polizeireviers Bad Oldesloe bemerkten gegen 22:40 Uhr einen Dacia Sandero, der in Schlangenlinien im Wolkenweher Weg stadtauswärts unterwegs war. Bei der Kontrolle des 48- jährigen deutschen Fahrers aus Bad Oldesloe wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,51 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Der 48- Jährige wird sich unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Jacqueline Fischer
Telefon: 04541/809-2010
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 13:37

    POL-RZ: Brand einer Doppelhaushälfte in Glinde

    Ratzeburg (ots) - 30. Dezember 2025 | Kreis Stormarn | 29.12.2025 - Glinde Gestern Abend (29. Dezember 2025) kam es zu einem Brand einer Doppelhaushälfte im Mühlenweg in Glinde. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde im Obergeschoss einer Doppelhaushälfte gegen 18 Uhr ein Feuer entdeckt. Die 62-jährige Bewohnerin des Untergeschosses konnten sich und ihren 75-jährigen Mann selbstständig in Sicherheit bringen. Zwei ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:21

    POL-RZ: Nach Zeugenhinweisen - Trunkenheitsfahrt beendet

    Ratzeburg (ots) - 29. Dezember 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 28.12.2025 - Ratzeburg Am Sonntag (28. Dezember 2025) konnten Beamte des Polizeireviers Ratzeburg einen alkoholisierten Autofahrer stoppen. Nach derzeitigem Kenntnisstand meldeten Zeugen einen VW Transporter der zwischen Schönberg (Mecklenburg/ Vorpommern) und Ratzeburg unterwegs war. Sie hatten den Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren