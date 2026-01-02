Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Trunkenheitsfahrten am Neujahrsabend in Bad Oldesloe

Ratzeburg (ots)

02. Januar 2026 | Kreis Stormarn | 01.01.2026 - Bad Oldesloe

Gestern (01. Januar 2026) beendeten Beamte des Polizeireviers Bad Oldesloe zwei Trunkenheitsfahrten.

Gegen 18:30 Uhr meldeten Zeugen einen Audi A3, der auf der Straße zwischen Sülfeld und Bad Oldesloe in auffälliger Fahrweise unterwegs war. Das Fahrzeug kam mehrfach in den Gegenverkehr. Hierbei konnten Unfälle nur durch die Aufmerksamkeit der entgegenkommende Verkehrsteilnehmer verhindert werden konnten. In der Grabauer Straße konnte der 71- jährige deutsche Fahrer aus dem Kreis Segeberg kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,35 Promille. Während der Kontrolle ergaben sich ebenfalls Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Der 71- Jährige wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Beamte des Polizeireviers Bad Oldesloe bemerkten gegen 22:40 Uhr einen Dacia Sandero, der in Schlangenlinien im Wolkenweher Weg stadtauswärts unterwegs war. Bei der Kontrolle des 48- jährigen deutschen Fahrers aus Bad Oldesloe wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,51 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Der 48- Jährige wird sich unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell