Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6 FR Heilbronn: Verkehrsbeeinträchtigung aufgrund eines Verkehrsunfalls, PM 1

Hockenheim (ots)

Aktuell kommt es auf der BAB 6 in Höhe Hockenheim in Fahrtrichtung Heilbronn zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach ersten Erkenntnissen kam es zur Kollision da ein Fahrzeug das Stauende vermutlich zu spät bemerkte und auf ein anderes Fahrzeug auffuhr.

Über das Ausmaß des Unfalls liegen noch keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell