POL-MA: Mannheim: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Auf bisher unbekannte Art und Weise gelangte am Dienstagvormittag, zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr, eine bisher unbekannte Täterschaft in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Oppauer Straße. Im Weiteren öffneten sie eine Wohnungstür und gelangten so ins Innere der Wohnung. Hieraus entwendeten sie diverse Schmuckstücke und flüchteten. Der Diebstahlschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621 / 77769-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

