POL-MA: Mannheim: Einbruch in Gaststätte; Tresor entwendet - Zeugenaufruf

Zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 08:30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft auf unklare Art und Weise Zutritt zu einer Gaststätte in der Lange Rötterstraße und entwendete einen Tresor. Im Anschluss flüchteten sie mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621 / 3301-0, zu melden.

