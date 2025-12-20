Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H2 VU Person eingeklemmt

Allensbach (ots)

In der Nacht des 20.12.2025 um 00:27 Uhr wurde der Rettungszug der Feuerwehr Allensbach erneut zu einem Verkehrsunfall auf die B33 Höhe Allensbach Mitte alarmiert.

Vor Ort konnte ein PKW angetroffen werden, welcher nach einem Unfall auf der Seite zum liegen kam. Im betroffenen PKW war eine Person, welche im Fahrzeug eingeschlossen war.

Die Feuerwehr betreute den Fahrer und sicherte die Einsatzstelle ab. Im Anschluss wurde der Fahrer durch die Feuerwehr befreit und an den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben.

Im weiteren Verlauf unterstützten die Einsatzkräfte bei der Räumung der Unfallstelle.

Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell