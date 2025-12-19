Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H1 VU unklar

Allensbach (ots)

Am Abend des 19.12.2025 um 18:12 Uhr wurde der Rettungszug der Feuerwehr Allensbach zu einem Verkehrsunfall auf die B33 Höhe Allensbach Mitte alarmiert.

Vor Ort konnten die ersten Einsatzkräfte ein verunfalltes Wohnmobil feststellen, welches auf die Seite gestürzt war und quer über die Fahrbahn lag. Der Fahrer hatte sich bereits selbst aus dem Fahrzeug befreien können und wurde an den Rettungsdienst übergeben.

Die Feuerwehr sicherte im weiteren Verlauf die Einsatzstelle ab, klemmte die Batterien des Fahrzeugs ab und entfernte die im Fahrzeug verbauten Gasflaschen.

Im weiteren Verlauf wurden Trümmerteile, welche auch in den Gegenverkehr geflogen waren, von den Fahrspuren geräumt.

Nach insgesamt einer Stunde konnten alle Einsatzkräfte einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell