PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: H1 VU unklar

FW Allensbach: H1 VU unklar
  • Bild-Infos
  • Download

Allensbach (ots)

Am Abend des 19.12.2025 um 18:12 Uhr wurde der Rettungszug der Feuerwehr Allensbach zu einem Verkehrsunfall auf die B33 Höhe Allensbach Mitte alarmiert.

Vor Ort konnten die ersten Einsatzkräfte ein verunfalltes Wohnmobil feststellen, welches auf die Seite gestürzt war und quer über die Fahrbahn lag. Der Fahrer hatte sich bereits selbst aus dem Fahrzeug befreien können und wurde an den Rettungsdienst übergeben.

Die Feuerwehr sicherte im weiteren Verlauf die Einsatzstelle ab, klemmte die Batterien des Fahrzeugs ab und entfernte die im Fahrzeug verbauten Gasflaschen.

Im weiteren Verlauf wurden Trümmerteile, welche auch in den Gegenverkehr geflogen waren, von den Fahrspuren geräumt.

Nach insgesamt einer Stunde konnten alle Einsatzkräfte einrücken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 13:20

    FW Allensbach: G1 Betriebsstoffe aus PKW

    Allensbach (ots) - Am Mittag des 04.12.2025 um 12:16 Uhr wurde die Abteilung Hegne zu auslaufenden Betriebsstoffen aus einem PKW auf die B33 gerufen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen verunfallten PKW feststellen, aus dem nach einem Unfall die Betriebsstoffe ausgetreten waren. Die Feuerwehr streute die Flüssigkeiten ab und klemmte die Batterie des Fahrzeugs ebenfalls ab. Nachdem die Betriebsmittel gebunden und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren