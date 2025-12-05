Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: G1 Betriebsstoffe aus PKW

Allensbach (ots)

Am Mittag des 04.12.2025 um 12:16 Uhr wurde die Abteilung Hegne zu auslaufenden Betriebsstoffen aus einem PKW auf die B33 gerufen.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen verunfallten PKW feststellen, aus dem nach einem Unfall die Betriebsstoffe ausgetreten waren. Die Feuerwehr streute die Flüssigkeiten ab und klemmte die Batterie des Fahrzeugs ebenfalls ab. Nachdem die Betriebsmittel gebunden und aufgenommen waren, konnte der Einsatz nach einer Stunde beendet werden.

