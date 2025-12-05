PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: G1 Betriebsstoffe aus PKW

Allensbach (ots)

Am Mittag des 04.12.2025 um 12:16 Uhr wurde die Abteilung Hegne zu auslaufenden Betriebsstoffen aus einem PKW auf die B33 gerufen.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen verunfallten PKW feststellen, aus dem nach einem Unfall die Betriebsstoffe ausgetreten waren. Die Feuerwehr streute die Flüssigkeiten ab und klemmte die Batterie des Fahrzeugs ebenfalls ab. Nachdem die Betriebsmittel gebunden und aufgenommen waren, konnte der Einsatz nach einer Stunde beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

  • 27.11.2025 – 09:43

    FW Allensbach: H0 Erkundung

    Allensbach (ots) - Am Morgen des 26.11.2026 um 10:33 Uhr wurde die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Allensbach nach Bodman-Ludwigshafen alarmiert. Die Allensbacher Höhenrettung unterstützte dort im Rahmen einer Personensuche im Bereich der Marienschlucht. Nach 4,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden und die Einsatzkräfte wieder eindrücken. Für weitere Fragen zum Einsatz verweisen wir an das Polizeipräsidium Konstanz und die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen. ...

    mehr
