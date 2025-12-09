PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: B1 Baum

FW Allensbach: B1 Baum
  • Bild-Infos
  • Download

Allensbach (ots)

Im Rahmen der Überlandhilfe forderte die Feuerwehr Radolfzell in der Nacht des 09.12.2025 um 01:07 Uhr die Drehleiter der Feuerwehr Allensbach an.

Die Allensbacher Drehleiter unterstützte bei den Löscharbeiten und anschließender Kontrolle mit der Wärmebildkamera.

Nach einer Stunde wurde der Einsatz beendet.

Für weitere Informationen zum Einsatz verweisen wir an die Feuerwehr Radolfzell.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Allensbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Allensbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren