FW Allensbach: B1 Baum

Allensbach (ots)

Im Rahmen der Überlandhilfe forderte die Feuerwehr Radolfzell in der Nacht des 09.12.2025 um 01:07 Uhr die Drehleiter der Feuerwehr Allensbach an.

Die Allensbacher Drehleiter unterstützte bei den Löscharbeiten und anschließender Kontrolle mit der Wärmebildkamera.

Nach einer Stunde wurde der Einsatz beendet.

Für weitere Informationen zum Einsatz verweisen wir an die Feuerwehr Radolfzell.

