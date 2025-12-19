FW Allensbach: BMA2 Brandmeldeanlage Personenschutz

Feuerwehr Allensbach

Am Abend des 15.12.2025 um 19:34 Uhr wurde die Feuerwehr Allensbach mit einem Vollalarm der Abteilung sowie dem Tagalarm in die Gemeinschaftsunterkunft in der Kaltbrunner Straße gerufen.

Vor Ort konnte nach der ersten Erkundung schnell Entwarnung gegeben werden. Der Auslösegrund war angebranntes Essen.

Nach etwa 20 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

