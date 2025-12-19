PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Allensbach

FW Allensbach: BMA2 Brandmeldeanlage Personenschutz

Allensbach (ots)

Am Abend des 15.12.2025 um 19:34 Uhr wurde die Feuerwehr Allensbach mit einem Vollalarm der Abteilung sowie dem Tagalarm in die Gemeinschaftsunterkunft in der Kaltbrunner Straße gerufen.

Vor Ort konnte nach der ersten Erkundung schnell Entwarnung gegeben werden. Der Auslösegrund war angebranntes Essen.

Nach etwa 20 Minuten konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Allensbach
Fabian Daltoe
E-Mail: fabian.daltoe@feuerwehr-allensbach.de
https://feuerwehr-allensbach.de/

Original-Content von: Feuerwehr Allensbach, übermittelt durch news aktuell

